ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مواطنين مخالفين لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاحتطاب، لنقلهم (10) أمتار مكعبة من الحطب المحلي بمحافظة القويعية في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت قوات الأمن البيئي أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16000) ريال لكل متر مكعب.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.