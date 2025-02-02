تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يكرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميزّ في العمل الاجتماعي المهندس أحمد الراجحي مساء الأحد 17 شعبان 1446هـ الموافق 16 فبراير 2025م بالرياض الفائزين في الدورة الـ12 لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي، وعددهم 10 فائزين.



ويحل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضيفاً مكرماً على حفل الدورة الـ12؛ نظير الأدوار العالمية التي يضطلع بها تجاه العمل الإنمائي والخيري والإنساني عالمياً.

وأكد الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث ضرورة اكتشاف المزيد من المبدعين من أبناء وبنات الوطن وكل الجهات الحكومية والوقفية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، وتقديم التكريم اللائق بهم؛ نظير جهودهم الإنسانية والوطنية تجاه المجتمع. مبيناً أن الحكومة الرشيدة تولي قطاع المسؤولية الاجتماعية وتطوير العمل الاجتماعي اهتماماً بالغاً؛ لأنه يُعد من أدوات تنمية المجتمع وتماسكه.