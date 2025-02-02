نجح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بإجراء طبي جديد يتمثل في استبدال الصمام الأورطي بالقسطرة من خلال الشريان السباتي في الرقبة بدون مضاعفات لمريض كان يعاني من تضيقات شديدة وتكلسات في شرايين الفخذ تمنع من استبدال الصمام بالقسطرة عن طريق شريان الفخذ.

حيث يعتبر استبدال الصمام الأورطي بالقسطرة من الخيارات الحديثة للمرضى الذين يعانون من أعراض شديدة بسبب تضيق الصمام ولا يستطيعون الخضوع لعمليات القلب المفتوح الجراحية لظروفهم الصحية المتعددة أو لتقدم العمر.

ويتم هذا الإجراء للمرضى الذين لا تسمح حالتهم بالخضوع للتدخل الجراحي، حيث تتم مناقشة الحالة طبياً مع الاستشاريين، وبعد اتخاذ القرار الطبي يتم إصلاح الصمام الأورطي بالقسطرة عن طريق الشريان الفخذي وتحت تخدير موضعي.

وبفضل من الله ومنته تمكن فريق طبي من استشاريي القلب من تخصصات متعددة مثل (القسطرة التداخلية، جراحة القلب، الأشعة الطبقية والتلفزيونية) من عمل الإجراء عن طريق القسطرة من خلال الشريان السباتي من الرقبة اليسرى بنجاح ودون مضاعفات، حيث غادر المريض المستشفى بعد ٢٤ ساعة من الإجراء وهو بصحة وعافية.