في إطار فعاليات موسم الرياض المتنوعة والمبهرة، يحتفي الموسم بحدث فريد من نوعه من خلال إقامة «ليلة العمر»، التي تشمل حفل زفاف جماعي لـ600 من شباب وبنات الوطن.

وسيكون الثلاثاء، الموافق 4 فبراير 2025، موعدًا مميزًا لزفاف 300 شاب في حفل يقام على مسرح أبو بكر سالم، بمشاركة فنية من النجوم عبدالله رشاد، فهد الكبيسي، وعايض، حيث سيضيئون الأجواء بأجمل الأغنيات الوطنية والرومانسية.

وفي المقابل، تتزين ليلة الأحد، 9 فبراير 2025، بحفل زفاف 300 من بنات الوطن، في حدث يحمل طابعًا خاصًا بمشاركة فنية من فنانة العرب أحلام، والفنانة أميمة طالب، حيث ستقدمان باقة من أجمل أغنياتهما التي تضفي على الليلة أجواء ساحرة مليئة بالمشاعر.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية موسم الرياض لتعزيز روح الفرح والمشاركة المجتمعية، ما يعكس التزام الموسم بتقديم فعاليات تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في إسعاد المواطنين والمقيمين.

ليلة العمر، الحدث الذي ينتظره الكثيرون، يرسخ مكانة موسم الرياض كواحد من أبرز الأحداث العالمية التي تحتفي بجميع مكونات المجتمع وتجمع بين الفن والتراث.