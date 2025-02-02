أكدت وزارة الصحة أهمية زيارة الطبيب بشكل منتظم خلال فترة الحمل، مشيرةً إلى أن هذه المتابعة الطبية تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الأم والجنين، والوقاية من المضاعفات المحتملة.

وأوضحت الوزارة أن المتابعة الطبية تساهم في العناية بصحة الحامل وطفلها، كما تساعد في تجنب التعرض للسلوكيات الضارة والسموم التي قد تؤثر على الحمل. إضافة إلى ذلك، تسهم الزيارات الدورية في تقليل فرص حدوث مشكلات الحمل التي قد تؤثر على الأم أو الجنين، وذلك من خلال الكشف المبكر عن أي مؤشرات تستدعي التدخل الطبي.

وشددت الوزارة على أن اتخاذ الإجراءات المبكرة وتقديم الحلول المناسبة يمكن أن يساعد في تجاوز أي مشكلات صحية قد تواجهها الحامل خلال هذه المرحلة الحساسة. كما تتيح هذه الزيارات فرصة للحامل للتحدث مع الطبيب حول العادات الصحية والتدابير التي يمكن اتخاذها لضمان ولادة طفل بصحة جيدة.