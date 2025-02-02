برعاية أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، وحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تنطلق مساء اليوم الأحد فعاليات «مهرجان عسل جازان» في نسخته العاشرة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ومحافظة العيدابي، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

وينطلق المهرجان الذي يقام ضمن فعاليات موسم «شتاء جازان 2025»، بمشاركة أكثر من 60 نحالًا يعرضون أكثر من 15 نوعًا من العسل عالي الجودة الذي تنتجه المنطقة، إضافةً لمشاركة أكثر من 15 جهة حكومية وجمعية تعاونية.

ويتضمن المهرجان برامج وفعاليات متنوعة، ومشاركة الأسر المنتجة التي يحتضنها بنك التنمية الاجتماعية، وعدد من الجهات الحكومية، إضافةً إلى ورش عمل ودورات تدريبية يقدمها فرع الوزارة بالتعاون مع جمعية النحالين بالمنطقة.