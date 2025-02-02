دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع توزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في مدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية لعام 2025، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ووزير الأمن الغذائي والبحوث وزير الصناعة والإنتاج بالحكومة الباكستانية رانا تنوير حسين، وعدد من المسؤولين.ويتضمن المشروع، توزيع 84,500 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات، وتوزيع 50,000 حقيبة شتوية للمتضررين من موجات البرد القارس في المناطق الأشد برودة، يستفيد منها 591,500 فرد.وأوضح السفير نواف المالكي، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. مضيفاً، أن هذا الدعم يدل على حرص قيادتنا على دعم الشعب الباكستاني؛ تجسيداً للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.من جانبه، أعرب رانا حسين، عن شكره وتقديره نيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني لقيادة وحكومة المملكة العربية السعودية، على الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه للمتضررين في باكستان، موضحاً، أن العلاقات بين البلدين تضرب جذورها في عمق التاريخ، مواصلاً الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة وفريقه العامل في باكستان على جهوده المستمرة في دعم الشعب الباكستاني، إذ توجد المئات من الأسر الباكستانية التي تحتاج لهذه المساعدات. ويأتي ذلك امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة مختلف المحتاجين والمتضررين في العالم والتخفيف من معاناتهم.