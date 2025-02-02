توّج أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025 الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، المتسابق يزيد الراجحي بلقب الرالي في عامه الـ20، الذي يمثل بطولة العالم للباها وبطولة الشرق الأوسط للباها وبطولة آسيا للدراجات النارية، إضافةً إلى بطولة السعودية تويوتا في عامها الخامس، بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.

جاء ذلك خلال رعايته الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمركز المغواة بحائل اليوم، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المكلّف علي بن سالم آل عامر.

وفور وصوله لمقر الحفل عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن تاريخ الرالي في منطقة حائل بعنوان «20 عامًا من الإلهام».

وقدّم الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خالد السويدان شكره لأمير منطقة حائل ولنائبه على الدعم والمتابعة المستمرة للرالي، مؤكدًا أن هذه الإنجازات والنجاحات في رياضة المحركات ما كانت لتتحقق لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة والتوجيهات ‏المباشرة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، التي تأتي ‏تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، في تعزيز مكانة المملكة موطنًا لرياضة المحركات العالمية.

وأوضح أن رالي حائل على مدى عقدين تميّز بصفته منصة للأبطال، ومختبرًا للصمود، ورمزًا لرياضة المحركات في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه النسخة شهدت مشاركة واسعة من حيث تنوع الفئات أو حجم المشاركين، بوجود 159 مشاركًا من 22 جنسية منهم 94 سائقًا، من ضمنهم 8 متسابقات، و65 ملاحًا، و6 من أبرز أساطير رياضة الراليات في المنطقة، توزعت مشاركتهم على 26 ‏مركبة في البطولة المحلية، و31 مركبة في بطولة الاتحاد الدولي، و29 دراجة، و6 مركبات فئة الأساطير، ومركبة لضيف الشرف قطع المشاركون خلالها مسافة 198 كلم.

بعد ذلك قُدم عرض مرئي للاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية عن أحداث ومراحل رالي حائل تويوتا الدولي 2025، بعدها شهد الحضور عروض الدرون التشويقية.

وكرّم أمير منطقة حائل شركاء النجاح والشركات الراعية ورؤساء اللجان التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2025، ورئيس بطولة الأمير عبدالعزيز بن سعد الدولية للبوميرنج، كما كرّم المتسابق القطري ناصر العطية نظير جهوده في الرالي.

عقب ذلك، قدّم الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خالد السويدان درعًا تذكارية لأمير منطقة حائل نظير جهوده ومتابعته المستمرة لإنجاح الرالي وتميزه في المحافل العالمية.

ثم توّج أمير منطقة حائل المتسابقين أبطال رالي حائل تويوتا الدولي 2025 في نسخته الـ20.

وفي ختام الحفل، ثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعد دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للرياضة بشكل عام، ورياضة المحركات ممثلةً في رالي حائل تويوتا الدولي مهد الراليات في المملكة الذي أصبح أيقونة عالمية بعد اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات رالي حائل جولة من بطولة العالم للباها، وبطولة الشرق الأوسط للباها، وكأس آسيا للدراجات النارية، إضافةً إلى بطولة السعودية تويوتا، بمتابعة من وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأشاد بالدور الذي تقوم به هيئة تطوير منطقة حائل، والنسخة الاستثنائية للرالي هذا العام 2025، التي شهدت نجاحًا تنظيميًا كبيرًا وملموسًا، مؤكدًا تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانب مضيئة في تنمية المنطقة وفي القطاع الرياضي ورياضة السيارات عبر رالي حائل، معربًا عن شكره لجميع الوزارات والهيئات والجهات الأمنية والإعلامية والرعاة من القطاع الخاص والمساهمين في نجاح الرالي في عامه الـ20، مهنئًا الفائزين، ومتطلعًا لمواصلة تقدمهم في المراحل اللاحقة من البطولات، وأن تكون حائل مفتاح وصولهم إلى أعلى المنافسات العالمية.

حضر الحفل عدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي.

يُذكر أن النتائج النهائية لرالي حائل تويوتا الدولي 2025 في فئة الاتحاد الدولي للدراجات FIM، جاءت بصدارة أليكس مكينيز من بريطانيا، وفي المركز الثاني محمد البلوشي من الإمارات، فيما جاء المركز الثالث من نصيب مواطنه عبدالله لنجاوي.

وفي بطولة السعودية تويوتا للراليات، تصدّر أحمد الشمري الترتيب، تلاه خالد الشمري، ثم عبدالله الفهاد، فيما ذهبت صدارة فئة الأساطير إلى عبدالله باخشب، والمركز الثاني من نصيب عيسى الدوسري، وحقق المركز الثالث أحمد الصبان.

وحقق يزيد الراجحي صدارة فئة السيارات ألتيميت، تلاه الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني، فيما حققت دانية عقيل المركز الثالث، وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تشالنجر حقق خليفة العطية من قطر المركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني لمواطنه أحمد الكواري، كما حقق المركز الثالث صالح السيف.

وتصدّر حمزة باخشب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة SSV، تلاه الهولندي أريك فان لون، ثم عبدالله الحيدان، فيما ذهبت صدارة فئة الدراجات النارية للبريطاني أليكس مكينيز، والمركز الثاني للإماراتي محمد البلوشي، والمركز الثالث لمواطنه عبدالله لنجاوي.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات كوادز تصدّر الترتيب هيثم التويجري، تلاه عبدالعزيز الشيبان، والمركز الثالث لهاني النومسي، وفي فئة ستوك حقق المركز الأول القطري عبدالله الربان، تلاه ماجد الثناي، فيما ذهب المركز الثالث من نصيب القطري محمد المير، فيما ذهبت صدارة فئة السيارات ألتيميت (بطولة السعودية تويوتا للراليات) لأحمد الشمري، تلاه خالد الشمري، وفهد الفهاد.

وتصدّر فئة المركبات تشالنجر (بطولة السعودية تويوتا للراليات) عبدالله الفهاد، فيما ذهب المركز الثاني لوليد الدخيل، وفي فئة المركبات SSV (بطولة السعودية تويوتا للراليات) تصدّر عبدالعزيز آل سعود الترتيب، وحقق توماس غوغلر المركز الثاني، فيما حققت منى كردي المركز الثالث.

وفي فئة ستوك (بطولة السعودية تويوتا للراليات) تصدّر جعفر القحطاني الترتيب، فيما حقق المركز الثاني خلف الشمري، وذهب المركز الثالث لسفيان العمر، فيما حقق بطولة فئة الشاحنات (بطولة السعودية تويوتا للراليات) بدر البراك.