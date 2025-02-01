تطلق جامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً في الوقف العلمي ومركز الخريجين وبناء المهارات غدًا (الأحد)، الملتقى المهني الـ12 تحت شعار «جدير بالثقة»، برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل عبدالعزيز.

ويستهدف الملتقى الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات السعودية وعموم أفراد المجتمع، ويضم باقةً من الفعاليات والأنشطة تشمل معرض التوظيف، ودوراتٍ تدريبية، وورش عملٍ تطويرية، واستشاراتٍ مهنية متخصصة.

وتستمر أنشطة الملتقى خمسة أيام خلال الفترة 3-7شعبان 1446 الموافق 2-6 فبراير 2025، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.

ويأتي الملتقى المهني كأحد أهم فعاليات الجامعة التي تسعى إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، عبر تمكين وتطوير طلابها وخريجيها بالشكل الأمثل لمواكبة سوق العمل، ضمن منظومةٍ تعليمية وتدريبية وبحثية، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة التي تعينهم على أداء دورهم التنموي في مختلف الأصعدة.