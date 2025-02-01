أعرب لـ«عكاظ» الطالبان بمدارس تعليم جدة محمد القحطاني وفيصل النجراني، عن سعادتهما عقب تحقيقهما مركزين متقدّمين في منافسات المعرض الدولي العلمي TISF للمشاريع والأبحاث والابتكارات الذي أقيم هذا العام بتايوان واختُتمت منافساته أخيراً.

وأكد الطالبان في تصريح لـ«عكاظ» عقب وصولهما مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صباح الخميس الماضي أن المعرض شهد تنافساً كبيراً بين 700 طالب وطالبة من دول العالم، حيث حصد الطالب محمد القحطاني المركز الثاني في مجال الهندسة البيئية، فيما حصل زميله فيصل النجراني على المركز الرابع في مجال العلوم الطبية والصحية.

وقدّم الطالبان الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة التي تولي التعليم جلّ اهتمامها لثقتها أن العلم هو مفتاح التميز والنجاح، وثمّنا دعم وزارة التعليم وتعليم جدة ومدارسهما والمشرفين والمعلمين وأسرتيهما، مؤكدين أن هذا الإنجاز هو المحفّز لتحقيق الأفضل في المنافسات والمحافل الدولية القادمة في ظل ما يجده التعليم في المملكة من دعم واهتمام ورعاية لا مثيل لها من قبل القيادة الحكيمة.

وكان الطلبة المشاركون قد وصلوا صباح الخميس الماضي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حيث تم تخصيص برنامج استقبال حافل لهم بحضور مساعدي مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية والخدمات ومدير إدارة تنمية القدرات بتعليم جدة إلى جانب أسرهم.

الجدير بالذكر أنّ المعرض الدولي العلمي "تايسف TISF" يقام سنوياً في مدينة تايبيه برعاية وزارة التعليم في تايوان، وبتنظيم من مركز تايوان الوطني لتعليم العلوم للتنافس بين طلبة التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المشاريع والأبحاث والابتكارات العلمية ضمن عدة مجالات متنوعة ومختلفة للدول المشاركة، حيث ضم هذا العام قرابة 230 مشروعاً علمياً من 700 طالب من مختلف دول العالم وحقق فيه طلاب المملكة 9 مراكز متقدمة وجوائز شرفية.