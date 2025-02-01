برعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكة المكرمة، اليوم، المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، بمشاركة 179 متسابقاً يمثلون 32 دولة.

وبُدئ الحفل بتلاوة آيات من ذكر الله الحكيم، ثم ألقى مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المشرف العام على المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين اللواء الدكتور مسفر بن حسن آل عيسى، كلمة نوّه فيها بجهود المملكة المباركة تحت ظل القيادة في خدمة القرآن الكريم، وما توليه من اهتمام بالغ في تعزيز حفظه وتعليم معانيه والسير على نهجه، مبيّنًا أن هذه المسابقة تتسم بخصوصية فريدة، كونها تُتيح لأفراد القوات المسلحة من مختلف الدول التنافس في حفظ كتاب الله وحُسن تلاوته.

وبين أن المسابقة تأتي في إطار التزام المملكة الراسخ بالعناية بكتاب الله الكريم، وحرصها المستمر على نشر قيم الإسلام السامية بين العسكريين، بما يعزز مكانتها الرائدة في خدمة القرآن الكريم واهتمامها بحفظته.

عقب ذلك، شاهد الحضور فيلماً تعريفياً، استعرض تاريخ المسابقة ومسيرتها، وما تحقق من إنجازات منذ انطلاقها.

بعد ذلك، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة عن افتتاح المسابقة، ثم تجوّل في المعرض المصاحب للمسابقة، واطّلع على أنشطته وأبرز الجهات المشاركة.

وتشمل المسابقة التي تنظمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة ستة فروع، وهي حفظ القرآن الكريم كاملاً مع الترتيل والتجويد، وحفظ عشرين جزءاً مع الترتيل والتجويد، وحفظ عشرة أجزاء مع الترتيل والتجويد، وحفظ خمسة أجزاء مع الترتيل والتجويد، وحفظ ثلاثة أجزاء مع الترتيل والتجويد، وأجمل الترتيل مع التجويد وحسن الأداء، تلاوة من المصحف.

حضر الحفل، مستشار رئيس هيئة الأركان العامة فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، ومدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات البرية اللواء الركن صالح بن طالع العمري، وقائد منطقة الطائف اللواء الركن خالد بن سعيد الشيبة، وقائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد بن علي الدبيس، وعدد من أصحاب الفضيلة والملحقين العسكريين بالمملكة.