أطلقت جمعية الأمل للإعاقة السمعية بمنطقة عسير مبادرة «اسمعني».



وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية نايف الحكمي، أن المبادرة تخدم 21 مستفيداً من ذوي الإعاقة السمعية مع توفير 42 سماعة طبية. وأضاف: المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمستفيدين عبر تمكينهم من السمع بشكل أفضل، كما تقدم دعماً متخصصاً بأحدث الأجهزة السمعية الطبية. مشيراً إلى تعزيز الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة السمعية عبر توفير الوسائل المساعدة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية دعمهم وحاجتهم إلى الأجهزة السمعية.