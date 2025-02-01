اختتم مهرجان «بلد بيست» الموسيقي فعالياته، أمس الجمعة 31 يناير، في أجواء احتفالية مذهلة، استمتع فيها الجمهور بطيف متنوع من الموسيقى وسط أجواء ثقافية استثنائية وعروض ضوئية ساحرة واحتفالات فنية مميزة في ساحات البلد التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمية لليونسكو.

شهد المهرجان إقبالاً استثنائيّاً؛ إذ بيعت جميع التذاكر في وقت مبكر، وجذبت فعالياته 30 ألفاً من عشاق الموسيقى والثقافة على مدار يومين، استمتع خلالها الحضور بعروض مبهرة قدمها أكثر من 70 فناناً موسيقيّاً دوليّاً وإقليميّاً ومحليّاً؛ ليخلقوا تجربةً فنيةً لا تُنسى في قلب جدة التاريخية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «مدل بيست» رمضان الحرتاني: «نجح مهرجان «بلد بيست» في تقديم عروض موسيقية رائعة، وتجارب متنوعة مزجت الماضي بالحاضر، واستلهمت المستقبل على نحو غير مسبوق. وأضفت أجواء البلد التاريخية على المهرجان حالة من التناغم الفني والبصري المستلهم من تاريخ البلد وثقافته، ما أتاح للفنانين والجمهور عيش تجربة لا تنسى».

وقد شهد مسرح «باب»، أمس، عروضاً استثنائية، شارك فيها كلٌّ من الفنانة الكندية «غوستلي كيسيز» بصوتها الساحر وألحان البوب الحالمة التي أسرت قلوب الحضور، وأنغام منتج الهيب هوب الأمريكي الشهير «متروبومن» التي تكسر القوالب الموسيقية التقليدية، وأيقونة الهيب هوب وز خليفة، والفنانة المميزة بالطاقة والحيوية تيوا سافج، و«لوست فريكوينسز» بإيقاعاته المبهرة، علاوة على مشاركة فرقة الروك السعودية النسائية سيرة.

ومع اختتام المهرجان لنسخة استثنائية هذا العام، يعزز «بلد بيست» مكانته الرائدة في المشهد الثقافي والموسيقي في المنطقة، ويواصل عاماً بعد عام نمواً بارزاً من حيث الحجم والإبداع، موفراً منصة إبداعية تجمع الجماهير من جميع أنحاء العالم؛ للاحتفاء بالموسيقى والتراث والابتكار.