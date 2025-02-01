شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في اجتماع السداسية العربية التشاوري، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة القاهرة.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لاستدامة اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية وعودة المدنيين المهجرين بشكل آمن إلى أراضيهم في قطاع غزة.

وناقش الاجتماع، آليات تمكين السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما يضمن الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق، كما تطرق الاجتماع إلى دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا والمقرر عقده في شهر يونيو 2025م.

حضر الاجتماع، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.