أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل 2024، كشفت فيها استخدام الأطفال في سن 5 سنوات أجهزة التقنية الرقمية، في حين بلغت نسبة الأطفال (36-59 شهراً) الملتحقين ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة %9.54 وقد شكل الذكور ما نسبته %10.68 مقارنة بـ %8.35 للإناث.وأوضحت النتائج، التي أظهرتها الهيئة العامة للإحصاء، معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم، قبل سنة واحدة من عمر الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي %64.03، وشهد هذا المعدل ارتفاعاً على مستوى الإناث السعوديات في عمر 5 سنوات بمقدار %65.58 مقارنة ببقية الفئات الأخرى.وكشفت «الإحصاء» أن %32.07 من الأطفال في عمر (5-7) سنوات يستخدمون أجهزة التقنية الرقمية لمدة ساعة إلى ساعتين كل يوم. في حين أن %25.78 من هؤلاء الأطفال يستخدمون هذه الأجهزة لأقل من ساعة يومياً.وبينت نتائج النشرة أن %82.31 من الذكور يسيرون على المسار الصحيح للنمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي، ويسير %82.35 من الإناث على المسار الصحيح في هذه المجالات.وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن البيئة المنزلية الإيجابية والمحفزة للتعلّم للأطفال (36-59 شهراً) هي مشاركة أمهاتهم أو آبائهم أو أي فرد بالغ آخر في الأسرة لهم في أنشطة القراءة أو المطالعة في الكتب المصورة، ورواية القصص، والغناء والأناشيد، واصطحاب الأطفال خارج المنزل، واللعب معهم، وتسمية الأشياء والعد، والرسم. وبلغت نسبة الأطفال (36-59) شهراً الذين يعيشون في بيئة منزلية إيجابية ومحفزة للتعلّم %82.90. وعلى مستوى الجنسين فإن الإناث حققن نسبة مقدارها %83.40 مقارنة بـ %82.42 للذكور.وأوضحت النتائج أن %23.56 من الأطفال دون سن الخامسة يمتلكون كتاباً أو كتابين من كتب الأطفال وتنخفض نسبة امتلاك ثلاثة كتب أو أكثر لتسجل % 9.89.الهيئة العامة للإحصاء ذكرت أن التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة عملية متعددة الأبعاد ينتج عنها لدى الطفل نمو تدريجي في المهارات والقدرات الحركية والإدراكية واللغوية والاجتماعية والعاطفية والتنظيمية خلال السنوات القليلة الأولى من الحياة.