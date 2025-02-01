سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية المتضمنة 50 طنًا من التمور؛ لتوزيعها على المسلمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446.

وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا خالد بن حمود القحطاني لوزير الشؤون الدينية في سريلانكا الدكتور هينيدوما سونيل سينافي، بحضور وزير النقل والطرق السريعة والشحن والطيران المدني بيمال راثنا ياكي، ونائب وزير الخارجية السريلانكي أروان هيماشاندرا، ونائب وزير التكامل الوطني محمد منير مظفر، ونائب رئيس البرلمان السريلانكي رزفي سالي، وعدد من أعضاء البرلمان، وبعض المسؤولين، وفريق من المركز، وذلك في مقر السفارة السعودية بالعاصمة كولومبو.

وأكد السفير خالد القحطاني أن هذا البرنامج يأتي بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، مما يعكس الأبعاد الإنسانية والثقافية العميقة للمملكة وحرصها على تعزيز الروابط مع الدول الشقيقة والصديقة في أنحاء العالم، والذي من خلاله يتجسد الدور الكبير الذي تلعبه المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الجهود الإنسانية وتعزيز قيم التضامن والعطاء.

من جانبه، قدم وزير الشؤون الدينية في سريلانكا الدكتور هينيدوما سونيل الشكر والعرفان لمركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات المقدمة لبلاده.

وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.