قدّم ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق له، واجب العزاء، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

وكان في استقباله عند وصوله لمقر العزاء، الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وضم الوفد الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.