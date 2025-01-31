نشرت الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة) تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتضمن استحداث برنامج باسم (المصافحة الذهبية)، الذي يهدف إلى تحفيز موظفي الجهات الحكومية الخاضعين لسلم الخدمة المدنية على الاستقالة طوعًا، مقابل تقديم حوافز مالية مشجعة.ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور، وتعزيز كفاءة سوق العمل الحكومي، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي ورؤية المملكة 2030.شروط وضوابط البرنامجوفقًا للقرارات الصادرة، سيشمل البرنامج مجموعة من الضوابط، أبرزها:* تحديد الفئات العمرية المستهدفة وسنوات الخدمة المطلوبة للمشاركة في البرنامج.* عدم السماح للموظفين المستفيدين من البرنامج بالعودة إلى العمل الحكومي لاحقًا.* موافقة الجهة الحكومية والموظف المستهدف على الاستفادة من الحوافز المقدمة.* إعطاء الأولوية لمن لديهم مؤهلات أدنى، ثم التدرج للمؤهلات الأعلى.ميزانية مخصصة ودراسة سنويةخصص مجلس الوزراء ميزانية قدرها 12.75 مليار ريال لتنفيذ البرنامج خلال الأعوام 2025-2027، مع إمكانية إضافة 5.05 مليار ريال إذا دعت الحاجة. كما سيتم إجراء مراجعة سنوية من قبل وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان فاعلية البرنامج وتحقيق أهدافه المرجوة.تحولات في سوق العمل الحكومييمثل برنامج «المصافحة الذهبية» خطوة رئيسية في إطار توجه الحكومة نحو تحسين بيئة العمل الحكومي، وإعادة هيكلة الوظائف لضمان استدامة مالية أكبر، مما يسهم في دعم خطط التوظيف المستقبلية وفق معايير أكثر كفاءة.