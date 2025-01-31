أكثر من 33 عاماً قضاها البروف عبدالله بن سعد المليص في خدمة دينه ووطنه متنقلاً بين عدد من جامعات السعودية وكلياتها حتى حط به الرحال أميناً عاماً للمجلس العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، ووكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، ورئيساً لوحدة الاستشاريين بمكتب نائب رئيس الجامعة للتطوير، ومستشاراً لنائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة، كما عمل سابقاً رئيساً لقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

واليوم يودع المليص العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة بتكريم يليق بما قدمه خلال فترة عمله لأكثر من 33 عاماً.. بدءاً من رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، مروراً بنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي البروف أمين نعمان، وعدد كبير من قيادات الجامعة في يوم كان للوفاء عنوان.

حصل المليص على درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر في جامعة جورج واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003، وعاد للوطن مسلحاً بالعلم والمعارف، وعمل في كليتي الاتصالات والإلكترونيات، ثم كلية التقنية بجدة، حتى حط به الرحال بجامعة الملك عبدالعزيز متنقلاً بين عدة مناصب قيادية حتى أحيل للتقاعد.

وعمل المليص محاضراً متعاوناً لعدد من جامعات وكليات المملكة؛ كون تخصصه الأكاديمي يعد من التخصصات النادرة، والبروف عبدالله من أوائل السعوديين الباحثين في هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

كما عمل المليص باحثاً أكاديمياً في مراكز مختلفة مثل: مركز التميز البحثي في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ومركز التميز البحثي في البيئة الذكية بجامعة الملك عبدالعزيز، ونشر العديد من الأوراق البحثية في مجلات محكمة عالية التأثير.. ومجالات أبحاثه الرئيسية في: هندسة البرمجيات والأنظمة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وذكاء الأعمال، وأنظمة دعم القرار.

وحصل على العديد من الأوسمة والتكريمات داخلياً وخارجياً، وترأس عدداً من اللجان داخل وخارج المملكة، ومثل الجامعة في عدة ملتقيات.

يذكر أن المليص هو الابن الأكبر للراحل مؤسس التعليم النظامي في منطقة الباحة ومؤسس وأول رئيس لنادي الباحة الأدبي الشيخ سعد بن عبدالله المليص.