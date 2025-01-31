كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري عبر منصة X أن نشاط الفايروسات التنفسية، وخاصة الإنفلونزا، يشهد ارتفاعًا في المملكة هذه الأيام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار الدكتور عسيري إلى أن معدل التنويم والحالات الشديدة والوفيات أقل بشكل واضح هذا العام، مؤكدًا أن السبب وراء ذلك – بعد توفيق الله – هو الإقبال المبكر على التحصينات والتغطية الجيدة للفئات عالية الخطورة.

وأضاف أن الفرصة لا تزال متاحة للحصول على الحماية من هذه الفايروسات، حيث تتوفر اللقاحات في مراكز الرعاية الأولية سواء بحجز موعد أو بدونه.

واختتم تصريحه برسالة توعوية مهمة، قائلًا: «البر بالوالدين يكتمل بحمايتهما من الأمراض المعدية بالتحصينات الوقائية».