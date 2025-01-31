أقرت وزارة التعليم تحديثاً جديداً لتقييم أداء شاغلي الوظائف التعليمية خلال العام الدراسي الحالي 1446.

وأكدت الوزارة أن نظام التقييم مرتبط بإدارة الأداء الوظيفي، من خلال تصميم نماذج لتقييم أداء شاغلي الوظائف التعليمية تختلف حسب المهمات والمسؤوليات، حيث إن دورة الأداء هي السنة الخاضعة لتقييم الأداء، ويكون انتهاؤها متزامنًا مع نهاية السنة الدراسية، ويتم التحول من تقييم الأداء بالنسبة المئوية في النظام السابق إلى مقياس الأداء الخماسي في النظام الجديد، وتتم إدارة الأداء الوظيفي من خلال نظام فارس بدلاً من رصد درجة الأداء في السابق بنظام نور، مشيرةً إلى أن مراحل دورة الأداء الوظيفي تتضمن 3 مراحل: تبدأ بمرحلة التخطيط، وفيها يتم وضع خطة الأداء التي يتم إجراؤها في الشهر الأول من العام الدراسي، تليها مرحلة المراجعة نصف السنوية وتكون في منتصف العام الدراسي، ثم مرحلة التقييم في الشهر الأخير من العام الدراسي، مع مراعاة أوقات الإجازات الرسمية.

وتضمنت النماذج الجديدة نموذج تقييم أداء معلم مسند له نشاط طلابي، توجيه صحي، ونموذج تقييم أداء معلمة رياض الأطفال، ونموذج تقييم أداء الموجه الطلابي، ونموذج تقييم أداء وكيل المدرسة، ونموذج تقييم أداء مدير المدرسة، ونموذج تقييم أداء محضر المختبر، ونموذج تقييم أداء المشرف التربوي، ومدير

مكتب ومدير إدارة تعليمية، بحيث يتكون النموذج من مجموعة عناصر التقييم، التي تختلف باختلاف دور ومسؤوليات كل فئة تعليمية، مع تحديد وزن نسبي لكل عنصر من عناصر التقييم، مشيرةً إلى أن سلم التقدير هو أداة قياس تتضمن 5 مستويات لقياس أداء شاغلي الوظائف التعليمية، ويستخدم هذا السلم لقياس مستوى الأداء الذي أظهره شاغل الوظيفة التعليمية أثناء ممارسته للأدوار والمسؤوليات، ويساهم في إيجاد فهم موحد ومشترك لمعايير ومستويات الأداء المطلوبة.