برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، دشّن وكيل محافظة بارق إبراهيم منشط، وبحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أحمد مجثل، مهرجان الدُخن الثاني بحديقة خبت آل حجري، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة بارق، ويقام لمدة 3 أيام، ويفتح أبوابه من الساعة ال4 عصراً وحتى ال 10 مساء.وتشارك عدد من الجهات الحكومية في المهرجان، ومنها المحافظة، والبلدية، والتعليم، والقطاع الصحي، والجهات الأمنية، ويضم 25 ركن لمنتجي الدخن. ويتخلل المهرجان عدة ورش تعريفية بدعم المزارعين والتنشيط السياحي بالمحافظة، فيما يعتبر الدُخن اللؤلؤي العفيطي من الميز النسبية لمحافظة بارق، وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على دعم الزراعة والمزارعين وكافة الأنشطة والفعاليات التي تحفز هذا القطاع الهام.