أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن تسجيل البن السعودي عالمياً في اليونسكو إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات الوطنية، ويعكس تفرّد موقع المملكة وثراء جازان، ليصبح هذا الكنز الأصيل سفيراً للذائقة السعودية في الأسواق العالمية.

وكان أمير جازان قد التقى مشائخ وأهالي محافظة بني مالك ضمن جولته على المحافظة، والتي رعى خلالها فعاليات المعرض الدولي للبن بمحافظة الداير بني مالك. وأعرب الأمير محمد بن ناصر في مستهل اللقاء عن سعادته بزيارة المحافظة وما شاهده واطلع عليه خلالها من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات، والتي تأتي ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق إنفاذاً لتوجيهات القيادة.

وأشار أمير جازان إلى ما تنعم به بلادنا العزيزة من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش بفضل الله ثم بالتمسك بكتابه وسنة رسوله الكريم ودعم وتوجيه القيادة الرشيدة, مشدداً على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في رعاية والحفاظ على أمن الوطن والمواطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته، عبر التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول والتمسك بتعاليم الدين الحنيف وعادات وتقاليد الوطن العزيز.

كما رعى أمير جازان الحفل الخطابي والفني والمعرض الدولي للبن السعودي الذي اشتمل على قصيدة شعرية وأوبريت «قوافل البن» والعديد من الفعاليات المتنوعة.

وزار أمير جازان مركز تطوير البن السعودي التابع للهيئة والذي أنشئ بالشراكة مع أرامكو السعودية، واستمع خلال الزيارة لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المناطق الجبلية بالمنطقة المهندس ظافر بن عايض الفهاد عن المركز والخدمات الفنية والإرشادية المقدمة لمزارعي البن وما يحتويه من آلات لتجفيف البن وتقشيره وفرزه وتغليفه، ومختبر لرفع جودة البن وفق أسس علمية، بالإضافة إلى مقر لتقديم خدمات تدريبية وإرشادية للمزارعين، مما سيسهم في تحسين الممارسات الزراعية وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ يعزز نمو صناعة القهوة في المملكة.