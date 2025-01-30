أكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص القيادة في البلدين على تطوير هذه العلاقات وتوسيعها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة له على هامش زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين، التي التقي فيها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وترأس خلالها مع وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي اجتماع لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس التنسيق السعودي البحريني. وعقد الدوسري جلسة مباحثات مع وزير الإعلام البحريني، والتقى عددًا من المسؤولين والشخصيات الإعلامية بمملكة البحرين.

وتناولت الزيارة على مدى يومين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي عن تقديره لزيارة وزير الإعلام سلمان الدوسري والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.