بعد توقف دام أكثر من ساعتين عادت الحركة التدريجية للمركبات عبر جسر الملك فهد بعد السماح بالدخول لمملكة البحرين من جانب الجوازات البحرينية دون المطابقة للهوية الوطنية والجواز والاكتفاء بالمطابقة من الجانب السعودي.

في الوقت الذي أكد فيه مصدر لـ«عكاظ»، صباح اليوم (الخميس)، وجود عطل في الجوازات البحرينية عبر جسر الملك فهد أدى إلى توقف عبور المركبات عبر الجسر لمدة ساعتين ونصف الساعة، وسط ازدحام للمركبات لم يشهده الجسر منذ التوسعة الأخيرة في العام الماضي. ورصدت «عكاظ» عودة العديد من المركبات إلى السعودية بعد انتظار استمر ساعتين ونصف الساعة.

ووفقاً لما انفردت به «عكاظ»، كشفت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين توقفاً مؤقتاً لجميع الخدمات على كافة قنوات الحكومة الإلكترونية نتيجة أعمال الصيانة والتحديث.

وقالت الهيئة في إعلان لها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: «نود إعلامكم أن جميع الخدمات الإلكترونية على كافة قنوات الحكومة الإلكترونية غير متوفرة في الوقت الحالي، وذلك لدواعي الصيانة والتحديث».