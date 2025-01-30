كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، خلال إطلاق النسخة الخامسة من حملة (طرق متميزة وآمنة)، أمس، في الرياض، تفاصيل الحملة التي تهدف إلى مسح شبكة الطرق خارج النطاق العمراني في جميع المناطق على مدى خمسة أيام. وأكد أهمية الحملة التي يستعين فيها بـ620 مشاركاً ومشاركة من منسوبي المنظومة والجهات ذات العلاقة. ودعا كافة مستخدمي الطرق للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالنقل والخدمات اللوجستية عبر مركز الاتصال 938، لتعزيز مستويات السلامة والجودة.وتشير الإحصاءات المقدمة من وزارة النقل، إلى أن طرق المملكة الرئيسية مجتمعة أطول من محيط الكرة الأرضية، إذ يبلغ مجموع أطوال الطرق 66000 كيلومتر، بما في ذلك 49000 كيلومتر من الطرق المفردة و12000 كيلومتر من الطرق المزدوجة، إضافة إلى 5000 كيلومتر من الطرق السريعة.ورغم الشعار الشهير للروائي البرازيلي باولو كويليو، بأن «الطرق المستقيمة لا تصنع سائقين مهرة»، فإن وجود الطرق المستقيمة يعد بمثابة دليل على الاهتمام براحة وسلامة المواطنين، إذ تساهم الطبيعة الجغرافية المنبسطة في تقليل الحوادث المرورية. وتمتلك المملكة أيضا الطريق السريع رقم 10، الذي يعتبر الأطول والأشهر عالمياً، إذ يمتد لنحو 240 كيلومتراً دون أي انحناءات أو انحدارات. وقد حصل هذا الطريق على تسجيل في موسوعة (غينيس) كأطول طريق مستقيم في العالم، مؤكدا الجودة والاحترافية في تصميم الطرق في المملكة.وكشفت حملة (طرق متميزة وآمنة) في تقريرها الختامي لعام 2024م، عدداً من الملاحظات المرصودة، إذ سجلت 6888 ملاحظة متعلقة بالصيانة، بما في ذلك 2498 ملاحظة على الأسطح الأسفلتية، و357 ملاحظة على الجسور، و3033 ملاحظة على مستوى النظافة. وفي ما يخص سلامة الطرق، تم رصد 6010 ملاحظات؛ منها 1355 ملاحظة تتعلق بمواصفات الدهانات و540 ملاحظة تتعلق بـ(عيون القطط)، إضافة إلى ملاحظات حول الحواجز ولوحات الطرق ومواصفات السياج.واحتوت الإحصاءات أيضاً على رصد 382 ملاحظة خارجية، مع 122 ملاحظة تتعلق بشبكة الاتصالات على الطرق، و260 ملاحظة لمحطات الوقود، مما يعكس التركيز على تحسين الجودة والخدمات المتعلقة بالطرق.