اشترطت وزارة البلديات العزل الصوتي للحوائط الخارجية في منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، لتقليل نسب الضوضاء. ويهدف مشروع اقترحته الوزارة لضبط إنشاء وتطوير مباني منشآت الفحص الدوري لتلبية حاجات المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وضبط معايير الصحة والسلامة في القطاع، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

وتضمنت متطلبات الترخيص، الحصول على موافقة الدفاع المدني، وتنص المتطلبات المكانية لعربات الفحص الفني الدوري المتحرك على أخذ موافقة الأمانة أو البلدية قبل تحديد المتطلبات، وهي أن تكون داخل المنشآت العامة والساحات العامة والأماكن المفتوحة والمواقع المخصصة من قبل الأمانة.

واشترطت، أن تكون داخل مواقف السيارات المعتمدة على ألا تقل المواقف عن 350 موقفاً، وأن تكون في الساحات داخل حدود الملكية وعند تقديم الخدمة يجب عدم إغلاق الطريق بشكل كامل أو جزئي.

ووفقاً للمشروع، يجب أن تقوم منشأة الفحص الفني الدوري بتوفير مواقف، ومدخل ومخرج، ومنطقة فحص، إضافة إلى دورات مياه ومنطقة استقبال وانتظار للمستفيدين.

ومن الاشتراطات، في حال وجود مبانٍ للخدمات ملحقة، أن تكون معزولة عن مباني الفحص الفني الخاص بالمركبات وبطريقة تمنع وصول الهواء الملوث والروائح من ورش الفحص إلى مستخدمي تلك المباني، والالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للأرصاد بعد تحديد مستويات الضوضاء لمنشآت الفحص الدوري. وحددت مستوى الضوضاء المسموح به نهاراً وفي الفترة المسائية 50 «ديسبل»، فيما تكون ليلاً 45 «ديسبل».

ومن ضمن اشتراطات العاملين، حمل بطاقة باسم الموظف والمنشأة وتقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ويجب على صاحب المنشأة تزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية مثل نظارات الحماية، الكفوف، الخوذ، حذاء مناسب لحماية القدم، ملابس الحماية، واقيات الأذن وغيرها.