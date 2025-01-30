حث مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وفداً طلابياً للمرحلة الثانوية بتعليم منطقة الرياض، قاموا بزيارته أمس برفقة الكادر التعليمي، على تقوى الله واستشعار المسؤولية في التوجيه والإرشاد والحرص على تقديم التحصيل العلمي للطلاب والقيام بالدور المنوط لتخريج أجيال يحققون الأهداف التربوية ويساهمون في بناء الوطن والمحافظة على مقدراته ومكتسباته وفق ما يحقق توجيهات القيادة.كما حث مفتي المملكة، الطلاب على الجد والاجتهاد وطلب العلم الشرعي الذي أساسه وأصله حفظ القرآن الكريم وإتقانه وفهمه وتدبره والعناية به، كما أوصاهم بالجد والاجتهاد في التحصيل العلمي في مدارسهم، محذراً من دعاة السوء والخوض في ما لا فائدة منه في منصات التواصل الاجتماعي التي تستغل من دعاة السوء والفتنة. وأجاب خلال اللقاء عن أسئلة الطلاب واستفساراتهم.وجاء استقبال مفتي المملكة للطلاب والكادر ضمن برنامج الزيارات اليومية لاستقبال الوفود والاستماع للاستفسارات والرد على الفتاوى.