كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه تم الترخيص خلال 2024، لأكثر من 163 ألف متقدم لاختبار الرخصة المهنية، لافتة إلى أن نسبة المعلمين الحكوميين المرخص لهم وصلت إلى 70%، وذلك بحسب ما أوضحته الهيئة في تقريرها عن منجزاتها خلال العام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى إطلاق التقويم المدرسي في مدارس رياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة، كما تم توسيع أعمال التقويم في التعليم والتدريب العسكري لتغطي 70% من مؤسسات القطاع.

وبينت، أن أكثر من 24 ألف مدرسة استكملت التقويم الذاتي، بنسبة 100%، وأكثر من 21 ألف مدرسة استكملت الهيئة تقويمها الخارجي.

ونوهت إلى وجود 1.7 مليار وحدة بيانات ناتجة عن عمليات التقويم وأكثر من مليون طالب وطالبة جرى قياس أدائهم التعليمي في الاختبارات الوطنية «نافس»، وأكثر من 20 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية تم قياس أدائها التعليمي في الاختبارات الوطنية «نافس».

وأفادت، أن 57 تخصصاً جامعياً اكتملت لها معايير أكاديمية تخصصية معتمدة بمشاركة أكثر من 50 جهة وطنية وقطاعاً خاصاً. وذكرت أنه يوجد 330 مقراً للاختبارات الورقية والرقمية في المملكة، و19 مقراً خارج المملكة، و7 جهات دولية مستفيدة، و5 ملايين مختبر، نُفذت لهم اختبارات الهيئة بأنواعها.