«التهجير.. ليس حلاً».. هذا هو ملخص ردود الفعل العربية والدولية حتى الآن على المقترح الأمريكي بإعادة توطين سكان قطاع غزة في مصر والأردن، ولعل السبب الرئيسي للرفض القوي لهذا الاقتراح، هو أنه يجهز على القضية الفلسطينية، ويضرب حل الدولتين في مقتل.وتتمسك الدول العربية والإسلامية بشدة بحل الدولتين انطلاقاً من مبادرة السلام العربية التي تستند على القرارات الدولية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، ومن ثم تبدو مآلات أية صفقات أخرى، خصوصاً ما يطلق عليها «صفقة القرن»، الفشل على أرض الواقع، لأنها غير قابلة للتنفيذ.وفضلاً عن هذا الموقف الذي يستند إلى الشرعية الدولية، فإن أية دعوة لتهجير أو ترحيل سكان غزة، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني، ليس هذا فحسب، بل إنها بمثابة مكافأة للاحتلال الإسرائيلي الذي أكدت القرارات الدولية ضرورة انسحابه من الأراضي الفلسطينية المحتلة.ومن هنا، فإن المطلوب الآن، هو التمسك بالهدنة والانتهاء من عملية تبادل الأسرى، ثم النظر في مصير ومستقبل قطاع غزة الذي تحول إلى كومة من الركام.