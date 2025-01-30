استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف - رحمه الله - للأمن العربي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في مكتبه بالوزارة، أمس، أعضاء هيئة أمناء الجائزة.واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الاستقبال، على تقرير الأمانة العامة للجائزة، الذي استعرض أبرز أعمالها، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها ويبذلها أمناء الجائزة.حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر عبدالعزيز الداود، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام عبدالرحمن الفالح، مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد إبراهيم العروان ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد سليمان العيسى.فيما حضر من الهيئة وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سالم نواف الأحمد الصباح، وكيل وزارة الداخلية القطري عبدالله خلف الكعبي، عضو مجلس النواب الأردني حسين هزاع المجالي والأمين العام لجائزة الأمير نايف للأمن العربي الدكتور محمد علي كومان.