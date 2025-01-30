تعلن وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، النتائج الأولية للمرشحين لدراسة الدبلوم العالي ‏في التوجيه الطلابي والتوجيه الصحي التي اعتمدتها الوزارة لسد الاحتياج بمدارس التعليم العام، واستثمار الكوادر من شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية.وتبدأ اللجان الفرعية في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من الأحد القادم، في إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والتي تستمر خمسة أيام، على أن يتم تحديد مواعيد الدراسة لاحقاً.يشار إلى أن مدة الدراسة ستكون فصلين دراسيين، وخارج وقت الدوام الرسمي في الفترة المسائية ويعد البرنامج دبلوماً عالياً يقدم من الجامعات في التوجيه الطلابي والصحي بمعدل 36 ساعة للتوجيه الطلابي و24 ساعة للتوجيه الصحي، حيث يتم توزيع المجتازين للدبلوم وفق الاحتياج داخل المنطقة التعليمية المرشح منها.يستهدف البرنامج شاغلي الوظائف التعليمية في بعض التخصصات الجامعية وجميع التخصصات من شاغلي الوظائف الإدارية في ديوان الوزارة وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة الواقعة في نطاق الدراسة والمحددة في أربع جامعات في مناطق الرياض وعسير ومحافظة جدة.