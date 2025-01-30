سلّم وزير الصحة رئيس مجلس إدارة «الصحة القابضة» فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في الحفل الختامي لملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025، جوائز الملتقى الذي تنظمه «الصحة القابضة» في نسخته الثانية.

وضمن الفئة الأولى فاز بمسار التميز في الاستدامة بالتجمعات الصحية تجمّعا «الشرقية الصحي» و«جدة الصحي الثاني»، ومن القطاع الخاص مركز «مينا الصحي»، وفازت «هيئة الهلال الأحمر السعودي» بجائزة مسار الاستدامة في المنظومة الصحية، وعن مسار التميز في الابتكار، فاز من القطاع الحكومي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومن التجمعات الصحية، تجمع «الرياض الصحي الثاني»، و«الأحساء الصحي»، ومن المنظومة الصحية «مجلس الضمان الصحي»، ومن القطاع الخاص «مستشفيات SMC».

فيما حصد جائزة نموذج الرعاية الصحية للتميز في تطبيق الأنظمة الصحية الستّة، التجمعات: «الحدود الشمالية الصحي»، و«تجمع نجران الصحي»، و«تجمع القصيم الصحي»، لتميزها في تنفيذ نظام الرعاية الوقائية، في حين ذهبت جائزة التميز في نظام الرعاية الاختيارية لـ«تجمع الجوف الصحي»، و«تجمع الرياض الصحي الأول»، و«تجمع تبوك الصحي»، وفي نظام الأمراض المزمنة، فاز «تجمع القصيم الصحي»، و«تجمع الرياض الصحي الثاني»، و«تجمع نجران الصحي».

وحصل «تجمع المدينة المنورة الصحي»، و«تجمع الأحساء الصحي»، و«تجمع حائل الصحي» على جائزة التميز في تنفيذ نظام الرعاية، وكان أفضل تنفيذ لنظام الولادة الآمنة خلال العام 2024 لـ«تجمع حائل الصحي»، و«تجمع الباحة الصحي»، و«تجمع جازان الصحي»، وحصد جائزة التميز في تنفيذ نظام الرعاية التلطيفية «تجمع الرياض الصحي الثاني» و«تجمع نجران الصحي» و«تجمع مكة المكرمة الصحي».

كما شهد الملتقى الذي يقام تحت عنوان «رعاية وأثر» تقديم جوائز ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025 لأفضل التجمعات الصحية لتميزها في تطبيق المسارات الصحية، وتميز في تطبيق مسار معالجة الجلطات القلبية «تجمع القصيم الصحي»، وذهبت جائزة التميز في تطبيق مسار معالجة الإصابات البليغة لـ«تجمع جدة الصحي الأول»، وفاز «تجمع القصيم الصحي» بجائزة أفضل تجمع في تنفيذ مسار معالجة السكتات الدماغية.

وعن مسار الكشف المبكر عن سرطان الثدي حصل على جائزة التميز «تجمع الحدود الشمالية الصحي»، وفاز «تجمع تبوك الصحي» بجائزة التميز عن مسار سرطان القولون والمستقيم، كما ذهبت جائزة التميز ضمن مسار أمراض السمنة إلى «تجمع نجران الصحي»، وحصد جائزة التميز في تنفيذ مسار الرعاية التلطيفية «تجمع الأحساء الصحي»، وفاز «تجمع الباحة الصحي» بجائزة أفضل تجمع عن مسار معالجة ارتفاع ضغط الدم.

يُذكر أن «الصحة القابضة» هي شركة وطنية تتولى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال 20 تجمعًا صحيًا يستهدف خدمة السكان في جميع مناطق المملكة، عبر تقديم نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي يضع الإنسان في محور اهتمامه عن طريق التحول في الطريقة التي تقدم بها الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وتفعيل الوقاية قبل العلاج، وتقديم مستويات خدمة جديدة تسهل وصول المستفيدين إلى الخدمات الصحية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.