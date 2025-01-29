تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أقامت المديرية العامة للسجون حفل تكريم لمنسوبيها المتقاعدين، في المسرح الرئيسي بمقر المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، بحضور مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش.

ونقل اللواء ماجد الدويش تحيات وزير الداخلية للمتقاعدين، مشيداً بجهودهم في تطوير المنظومة الأمنية والإصلاحية، وقال إن التكريم يعكس تقدير القيادة، لعطائهم وتفانيهم.

شهد الحفل عرض فيلم وثائقي استعرض إسهامات المتقاعدين خلال فترة عملهم في المديرية العامة للسجون، لتعزيز المنظومة الأمنية والإصلاحية.