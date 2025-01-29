أدّى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله).

وكان في استقبال ولي العهد، لدى وصوله الجامع، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وقد أدى الصلاة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن عبدالله بن محمد، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ووزير دولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن سعود بن سعد، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله، والأمير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن سعود بن خالد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن سعود بن محمد، وقائد القوات الجوية الملكية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير خالد بن فيصل بن تركي، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فيصل بن تركي، والأمير محمد بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن محمد، والأمير فيصل بن سعد بن محمد، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن محمد بن جلوي، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعد بن خالد، والأمير فيصل بن سعد بن محمد، والمستشار بالديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير وليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعد بن محمد، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير تركي بن خالد بن عبدالله، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، ومحافظ الدرعية الأمير فهد بن سعد بن عبدالله، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير فيصل بن فهد بن عبدالله، والأمير نواف بن سعد بن عبدالله، والأمير فيصل بن بندر بن ثنيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن خالد بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد، ومحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله، والأمير محمد بن تركي بن عبدالله، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالله، والأمير سعود بن محمد بن سعد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد، والأمير سعود بن محمد بن سعد، والأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن الحسن بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن محمد بن سعد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقه نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله، والأمير عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالإله بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن تركي بن محمد.

وقد وُوري جثمان الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - الثرى في مقبرة العود بالرياض.