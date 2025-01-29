أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أن هذه لحظة تاريخية للإنتربول، إذ تسنح لنا الفرصة لتوقيع الاتفاقية الخاصة بإنشاء مكتبنا الإقليمي هنا في المملكة. وقال: وقّعنا اليوم الاتفاقية بحضور وزير الداخلية، وهذه لحظة عظيمة لمنظمتنا، وسيعمل المكتب الإقليمي كمركز للأجهزة الأمنية في المنطقة، إذ سيكون لها حضور هنا للعمل جنباً إلى جنب في تبادل المعلومات، وتنسيق الأنشطة العملياتية، إضافة إلى التدريب وبناء القدرات. وأضاف: سيكون هذا المكتب أداة مهمة لمنظمتنا، إذ لن يقتصر على حضور الأجهزة الأمنية من المنطقة فحسب، بل سيمثل أيضاً جميع أعضائنا من مختلف أنحاء العالم، بهدف رئيسي وهو جعل العالم مكاناً أكثر أماناً.

وختم حديثه قائلاً: هذا إنجاز بارز لمنظمتنا، ونحن فخورون ويشرفنا أن نتعاون مع وزارة الداخلية.