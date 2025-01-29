بحضور المدير العام للتعليم بجدة، منال اللهيبي، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا، الدكتور عبدالله دحلان، اختتمت اليوم المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لتأهيل قيادات الصف الثاني بتعليم جدة، وذلك ضمن مبادرة «واعدون» التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بالتعاون مع الجامعة وذلك في مركز التدريب.

وأعربت مدير عام تعليم جدة عن شكرها لإدارة جامعة الأعمال والتكنولوجيا على هذه الشراكة المتميزة، مؤكدة أن القيادة تتطلب التزاماً وانضباطاً وشغفاً ورؤية إستراتيجية لتحقيق النجاح.

كما أعربت عن أملها في أن يحقق البرنامج أهدافه المنشودة في إعداد قيادات تعليمية مؤهلة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله دحلان أن القيادة تنبع من سمات فطرية لدى الإنسان، إلا أن التحديات والصعوبات تصقل القائد وتصنع نجاحه، مشيراً إلى أن كل إنجاز عظيم يستند إلى أساس قوي ورؤية واضحة.

مستشار مدير عام تعليم جدة المشرف على البرنامج، حمود الصقيران، أوضح أن مدة البرنامج استمرت ثلاثة أيام، تدرب خلالها المشاركون على مهارات ومفاهيم القيادة وأنواعها، إضافة إلى السمات والمهارات القيادية، إلى جانب أسس القيادة الناجحة وتطبيقاتها العملية.

وفي ختام البرنامج، كرّمت مدير عام تعليم جدة، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة، 25 متدرباً ومتدربة شاركوا في هذه المرحلة من البرنامج.