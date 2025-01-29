شهد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، اليوم، توقيع اتفاقية بلد مضيف بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بشأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة.

ووقع الاتفاقية مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، والأمين العام للمنظمة فالديسي أوركيزا.

جاء ذلك عقب استقباله في مكتبه بالوزارة، اليوم، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).

وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المنظمة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والمدير العام لمكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، والمدير العام للشرطة الدولية (الإنتربول السعودي) العميد عبدالملك آل صقيه.