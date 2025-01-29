اختتمت اليوم فعاليات مهرجان المسرح المدرسي 2025م، الذي نظمته وزارة التعليم واستضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بمشاركة 80 طالباً يمثلون 8 إدارات تعليمية عامة على مستوى المملكة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أهمية المهرجان في تعزيز قيم الإبداع والفن لدى الطلاب، ودوره في اكتشاف المواهب المسرحية وصقلها، إلى جانب ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية من خلال الأعمال الفنية الهادفة.

وأضاف «عقدي» أن هذا المهرجان يُعد منصة فاعلة لتنمية مهارات الطلاب في التمثيل والإبداع المسرحي، كما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس وترسيخ روح العمل الجماعي، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تساهم في بناء شخصيات طلابية واعية، قادرة على التعبير بأسلوب فني متميز، ومنوهاً بالدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -أيّدها الله- وأمير منطقة جازان ونائبه، ووزير التعليم.

وتضمن الحفل الختامي كلمة للوفود ألقاها الطالب إبراهيم الصيخان من تعليم القصيم، تلاها عرض مرئي استعرض أبرز الفعاليات والأنشطة التي شهدها المهرجان، إلى جانب توليفة مسرحية قدمها الطلاب المشاركون في المهرجان أعدها أ. عبدالله عقيل.

كما استعرضت لجنة التحكيم توصياتها والتي قدمتها الدكتورة رشيدة محزوم مشيدة بالمستويات المتميزة للعروض المسرحية، ومؤكدة على أهمية استمرار هذه الفعاليات في صقل مواهب الطلاب وتنميتها.

واختُتم الحفل بتكريم المشاركين ولجان التحكيم، والإعلان عن الفائزين الذين تألقوا في مختلف الفئات المسرحية، حيث حقق تعليم الجوف المركز الأول في جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في المستوى الذهبي، بينما حصل تعليم القصيم على المركز الثاني، وجاء تعليم المدينة المنورة في المركز الثالث، وفي المستوى الفضي حصد تعليم الطائف المركز الأول، وجاء تعليم عسير في المركز الثاني، فيما حل تعليم مكة المكرمة في المركز الثالث، أما على المستوى البرونزي فقد حقق تعليم الشرقية المركز الأول، يليه تعليم جازان في المركز الثاني.

وفي جوائز التميز الفردي، حصد الطالب عبدالله بن يوسف السويد من تعليم القصيم المركز الأول في جائزة لجنة التحكيم الخاصة للتميز في التمثيل، وجاء في المركز الثاني الطالب عبدالرحمن بن بندر المطيري من تعليم الجوف، بينما حقق الطالب ريان بن سعد القرني من تعليم الطائف المركز الثالث، كما حقق الطالب بندر بن سلطان الحربي من تعليم الجوف جائزة أفضل ممثل، فيما جاء الطالب محمد بن مشعل الحصين من تعليم المدينة المنورة في المركز الثاني.

وفي المجال الفني حصد تعليم عسير جائزة أفضل ديكور، بينما حقق تعليم الشرقية جائزة أفضل إضاءة، ونال تعليم جازان جائزة أفضل مؤثرات صوتية، كما حصل تعليم مكة المكرمة على جائزة أفضل تصميم للأزياء والإكسسوارات، في حين حقق تعليم الطائف جائزة أفضل نص مسرحي، وفي الإخراج توج تعليم القصيم بجائزة أفضل مخرج مسرحي.