كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام اليوم، الطلبة المتأهلين للتصفيات النهائية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة «إبداع 2025»، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم.

ويعد معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2025» مسابقة علمية سنوية تستهدف طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، قائمة على التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا لضوابط تحكيم محددة، يتم من خلالها تصفية المشاريع والدخول في تصفيات المعارض المركزية للمناطق، ثم إلى تصفيات معرض العلوم والهندسة الذي من خلاله تُرشح المشاريع المميزة إلى المشاركة في المسابقات الدولية والعالمية كمعرض العلوم والهندسة (آيسف) بالولايات المتحدة الأمريكية.