أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا في قاسم بن محمد بن أحمد سعن - سعودي الجنسية - لإقدامه على قتل ياسر محمد صغير الجيشي - يمني الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم (الأربعاء) بتاريخ 29 / 7 / 1446هـ الموافق 29 / 1 / 2025م بمنطقة جازان.