استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مكتبه بالرياض، وفدًا من طلاب ثانوية اليعقوبي بتعليم منطقة الرياض، وذلك ضمن برنامج الزيارات اليومية له لاستقبال الوفود والاستماع للاستفسارات والرد على الفتاوى.

وحث خلال الاستقبال الكادر التعليمي بالثانوية على استشعار المسؤولية في التوجيه والإرشاد والحرص على تقديم التحصيل العلمي للطلاب، كما حث الطلاب على الجد والاجتهاد وطلب العلم الشرعي الذي أساسه وأصله حفظ القرآن الكريم وإتقانه وفهمه وتدبره والعناية به، محذرًا من دعاة السوء والخوض فيما لا فائدة منه في مواقع التواصل الاجتماعي.