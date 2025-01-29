رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، حفل تخريج الدفعة الـ 32 من طلاب كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع، الذي أقيم في مركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية، بمشاركة أكثر من 650 خريجًا من مرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

وأشاد أمير منطقة المدينة المنورة بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمؤسسات التعليمية، الذي يُسهم في تمكين أبناء وبنات الوطن علميًا وتأهيلهم لخدمة وطنهم والمساهمة في تنميته.

وألقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، كلمة خلال الحفل، أكد فيها أهمية التعليم كركيزة أساسية في تحقيق التنمية والتطور، مشيرًا إلى أن رعاية أمير منطقة المدينة المنورة لهذا الحفل تأتي تجسيدًا للاهتمام الذي توليه القيادة في تعزيز مسيرة التعليم الجامعي ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض إنجازات الهيئة الملكية بينبع في تطوير التعليم الأكاديمي والتقني، مشيرًا إلى تزايد أعداد الطلاب المقبولين هذا العام إلى أكثر من 3052 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي عدد الطلاب إلى 8249، كما سلط الضوء على تحقيق الهيئة تقدمًا نوعيًا في تطوير المناهج والبرامج الدراسية، وتوفير بيئات تعليمية نموذجية، وفوزها بجوائز محلية ودولية مثل المركز الأول في مسابقة إنجاز السعودية لعامين متتاليين.

إثر ذلك، ألقى الطالبان نواف السليماني وفراس المدني، كلمة نيابة عن الخريجين عبّرا فيها عن امتنانهم للقيادة الحكيمة على دعمهم طوال مسيرتهم التعليمية.

وفي نهاية الحفل، كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الطلاب الحاصلين على مراتب الشرف، والخريجين، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.