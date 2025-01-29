انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى، تقرير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 1444هـ، خلال مناقشة التقرير السنوي للجامعة الذي تلاه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس الدكتور مصلح الحارثي، وأبدوا ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير، منهم عضو ‫المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، الذي طالب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ببذل المزيد من الجهد لتحسين نسبة أعضاء التدريس إلى الطلاب في الكليات العلمية، خصوصاً كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أهمية زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين بكلية الهندسة، خصوصاً من هم على رتبة أستاذ وأستاذ مشارك. فيما طالب عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي، الجامعة بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسية وآلية قياسها لضمان اتخاذ قرارات تساعد على تحقيق أهداف الجامعة الإستراتيجية، وتلبية حاجات سوق العمل. وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.ووافق مجلس الشورى في جلسته العادية الـ18 من أعمال السنة الأولى للدورة الـ9 المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة، والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الثقافة في المملكة، ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان في المجال الثقافي، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة، ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة البيئة في مجال البيئة والمحافظة عليها. ووافق المجلس خلال الجلسة، على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية ليتوانيا في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.