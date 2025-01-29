ضبطت دوريات حرس الحدود الساحلية بقطاع رابغ، مواطناً مخالفاً للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة، وذلك لممارسته الصيد داخل منطقة محظورة ومخالفة مواقع التصريح، وبحوزته أسماك مصيدة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.وأهاب حرس الحدود، بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.