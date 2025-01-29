كشفت الهيئة العامة للطيران المدني مسودة لائحة إدارة النفايات بالمنطقة اللوجستية، وألزمت الجهة المشغلة بإعداد دليل إرشادي، يتضمن التفاصيل الفنية الخاصة بإدارة النفايات وإعادة تدويرها ووضع خطة لإدارتها بما يتوافق مع لوائح المنطقة اللوجستية، وتوفير مرفق أو مرافق مركزية لجمع وفصل وتخزين النفايات والتعاقد مع شركات للتخلص منها.ودعت الهيئة، منشأة إدارة النفايات داخل المنطقة إلى الالتزام أيضاً بممارسة العناية الواجبة في ما يتعلق بالنفايات وفرزها وإرسال الإخطارات المطلوبة بموجب لوائح المنطقة في أوقاتها المحددة.وعلى مزودي خدمة إدارة النفايات الحصول على التراخيص اللازمة، ويجب على المنشآت فصل النفايات، بما في ذلك النفايات الإلكترونية، والتأكد من تحديد مكوناتها الوظيفية مثل البطاريات والشاشات ولوحات الدوائر، وتخزين النفايات الخطرة بشكل منفصل عن النفايات الأخرى ووضع علامات واضحة على الخطرة لتجنب التسرب والتلوث.وأشارت المسودة إلى شمول المرافق أنظمة حاويات منفصلة للمواد الخطرة، ويجب أن تكون مناطق التخزين مجهزة بأنظمة تهوية وإطفاء الحرائق والالتزام بنقل النفايات الإلكترونية والنفايات الخطرة في حاويات مغلقة وموضحة بالملصقات، وأن تتضمن الوثائق المرفقة معلومات عن مصدر النفايات والوجهة ونوع النفايات وتسليمها إلى مرافق إعادة التدوير المعتمدة والتخلص من موادها الخطرة.وعلى منشآت إدارة النفايات وضع خطة استجابة للطوارئ (ERP)، تشمل التعامل مع تسرب المواد الخطرة الناجمة عن النفايات أو تسرب من النفايات الإلكترونية ووضع التدابير الاحترازية لاستيعاب المواد الخطرة المتسربة الناجمة عن النفايات وآلية الحد من الأضرار الناجمة، وفي حال التخلص من النفايات الخطرة إلى دولة أخرى، فإنه يلتزم باتفاقية «بازل».