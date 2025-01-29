كشفت وزارة البلديات والإسكان، عن مسودة اشتراطات قاعات المناسبات والمعارض. وأشارت إلى أنه يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في التشغيل، ومن الشروط الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، ومنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.

ومنعت المسودة، ممارسة النشاط خارج حدود قاعات المناسبات والمعارض المرخص لها، أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلا في حال وجود ترخيص إشغال رصيف، ويمنع كذلك نزع أو تغطية ملصق إغلاق قاعات المناسبات والمعارض، وفي حال إغلاق قاعات المناسبات والمعارض من قبل الأمانة والبلدية، يمنع إعادة فتح قاعات المناسبات والمعارض لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة والبلدية على استئناف ممارسة النشاط، ويجب أن تكون واجهة قاعات المناسبات والمعارض خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني وتعليمات الجهات الحكومية، ويسمح بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة قاعات المناسبات والمعارض وفق الأنظمة، ومن الشروط أيضاً توفير صندوق الإسعافات الأولية، ويجب على قاعات المناسبات توثيق عقد مع جمعيات حفظ النعمة لتولي مسؤولية الفائض عن حاجة الحضور من أطعمة ومشروبات، بحيث يتم إعادة ترتيبها وتغليفها ثم توزيعها على المحتاجين أو إعادة تدويرها، ويمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على ترخيص إقامة فعالية، كما يمنع إقامة العروض الفلكلورية الشعبية خارج قاعة المناسبات (ساحة الاحتفال الخارجية) دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، مع الالتزام باللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة، ويجب التقيد باشتراطات المطابخ والمطاعم في حال تم توفير مطبخ رئيسي داخل قاعات المناسبات والمعارض.

وأوصت المسودة، بألا تقل المسافة بين الطاولات بمختلف أشكالها عن 150 سم وتقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية وعدم استخدام القاعة أو المعرض للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ويسمح بإقامة قاعة مناسبة واحدة كموقع مستقل.

كما يسمح بإقامة قاعة ضيافة واحدة لأكثر من قاعة رئيسية، ويسمح بإقامة دور قبو وأن يكون مخصصاً لمواقف السيارات والأعمال الكهروميكانيكية، ويجب توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية.