في إطار سعيها لوضع ضوابط ومعايير صارمة في علاقة أصحاب العمل والعاملين، تعمل وزارة الموارد والتنمية البشرية على إرساء قواعد نزيهة وشفّافة؛ لضمان حقوق الأطراف، وتحسين تجربتهم في الحقوق والواجبات؛ وفقاً للأنظمة التي أقرتها أخيراً، ومن بينها اللائحة المحدثة للعمالة المنزلية التي تحدّد ساعات العمل وفترات الراحة حقّاً مكتسباً للعمال. وفي المقابل حرصت «الموارد» في لائحتها المحدثة على حفظ حقوق أصحاب العمل وإضافة أحكام جديدة تسهم في الحد من الخلافات، وتضمن تحقيق العدالة في التقاضي.وعلى الصعيد ذاته تمضي وزارة الموارد البشرية في تحسين بيئة العمل، ووضع قواعد خاصة؛ لتمكين المرأة وصون حقوقها في مقر عملها، كما شدّدت على منع التمييز في التوظيف؛ تحقيقاً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة.وحملت أنظمة العمل جزاءات وعقوبات صارمة على المخالفين؛ حماية لأطراف العقد، وصوناً لحقوقهم.