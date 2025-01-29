نعى عدد من أهالي المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، معربين عن حزنهم على الفقيد الذي كان له دور وطني رائد في تحقيق النهضة الشاملة في المنطقة الشرقية إبان توليه إمارتها.وقدم إبراهيم هذال آل عبود، ومحمد الزهراني وعادل الشهراني، تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير محمد بن فهد، وحزنهم على رجل قدم كل ما يستطيع في خدمة الوطن والمواطن وساهم في تحقيق نهضة تنموية شاملة في المنطقة الشرقية طيلة فترة عمله.وذكر سلامة حمود بن سعيدان، بأن الحزن عميق بوفاة رجل أفنى حياته في خدمة دينه ووطنه ومليكه، وما قدمه الفقيد من خدمات مشهودة ودور وطني رائد في المنطقة الشرقية. وقال خالد العبدالله: حقق الفقيد إبان توليه إمارة المنطقة إنجازات حضارية وتنموية عديدة، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في المحافظات كافة، معرباً عن حزنه الشديد بوفاة الأمير محمد بن فهد.