برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الإشرافية على المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، يقام غداً (الأربعاء) حفل المعرض الدولي للبُنّ السعودي 2025 بمركز الأمير سلطان الحضاري، فيما تنطلق فعاليات المعرض بتاريخ 30 يناير بمحافظة الداير وتستمر تسعة أيام متتالية، بمشاركة عدد من الجهات ونخبة من المهتمين بصناعة البُنّ محلياً ودولياً.

ويأتي هذا الحدث الذي ينظمه المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، بهدف إبراز أهمية البُنّ السعودي وتعزيز مكانته بصفته أحد المنتجات الوطنية ذات القيمة الاقتصادية العالية، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع البُنّ والمجالات المرتبطة به.

ويشهد المعرض فعاليات متنوعة تشمل أركاناً تعريفية بالمنتجات الزراعية والتراثية، وعروضاً حية لتحميص البُنّ، وندوات تثقيفية، وورش عمل متخصصة بمشاركة خبراء من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي اختيار مناطق عسير والباحة ونجران للمشاركة في هذا الحدث في إطار التعاون المشترك بين المناطق الجنوبية، لإبراز التنوع الزراعي والثقافي الذي تشتهر به المملكة في إنتاج البُنّ، فيما يهدف المعرض إلى دعم المنتجين المحليين من خلال تقديم منصة تسويقية شاملة تسهم في رفع الوعي بأهمية البُنّ السعودي وتراث زراعته في عدد من المناطق الجبلية.